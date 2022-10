भोजन के साथ कभी ना खाएं ये दवाएं, पड़ सकते हैं आप मुश्किल में

Medications You Should not Take with Food: आमतौर पर लोग खाने से पहले या बाद में दवाओं का सेवन करते हैं. ऐसा करने से इनका अवशोषण बेहतर माना जाता है. मसलन, विटामिन डी का सेवन फैट युक्‍त खाने के साथ लेने की सिफारिश की जाती है, जबकि मैग्‍नीशियम अगर आप खाने के साथ लेते हैं तो इससे दस्‍त या पेट खराब होने की समस्‍या नहीं होती. हालांकि, कुछ दवाएं ऐसी हैं, जिन्‍हें खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है. ईटदिस डॉट कॉम में छपी खबर के हवाले से वॉल्ग्रीन फार्मासिस्ट नैन्सी सलमान बताती हैं कि कुछ दवाएं ऐसी हैं, जिन्‍हें आप भोजन के साथ नहीं लें तो बेहतर असर होता है. तो आइए जानते हैं उन दवाओं के बारे में.

क्‍यों होता है नुकसाननेशनल हेल्‍थ सर्विस के मुताबिक, कुछ दवाएं हैं, जिन्हें अगर आप भोजन के साथ लें तो ये अधिक फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं हैं, जिन्‍हें अगर भोजन के साथ लिया जाए तो खून में इनका असर या तो बढ़ जाता है या घट जाता है.

इन दवाओं को खाने के साथ कभी ना खाएं

एंटीबायोटिक मेडिसीनदरअसल, जब आप खाना खाते हैं तो उनमें मौजूद कैल्शियम या किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्‍ट बॉडी में एंटीबायेटिक के अवशोषण को कम कर सकता है. यही वजह है कि एंटीबायोटिक दवाओं को खाने के साथ कभी नहीं लेना चाहिए.

आयरनमायोक्‍लिनिक के मुताबिक, जब आप आयरन को खाली पेट खाते हैं तो इसका अवशोषण शरीर में सबसे अच्‍छी तरह से होता है. आप इसे पानी या जूस के साथ ले सकते हैं. आप इसे खाने से 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में खा सकते हैं. ऐसा करने से डायरिया या पेट की समस्‍या नहीं होगी.

स्टेटिन्स दवाएंस्‍टेटिन्‍स की कुछ दवाओं को अगर आप कुछ स्‍पेसिफिक चीजों के साथ खा लें तो ये ब्‍लड स्‍ट्रीम में दवाओं की मात्रा को तेजी से बढ़ा सकता है, जो खतरनाक हो सकता है. मसलन, ब्‍लड प्रेशर कंट्रोल करने, कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को लो करने या हार्ट रेट को नॉर्मल करने वाली दवाओं को अंगूर जूस के साथ खाने पर खतरा हो सकता है.

थायराइड रिप्‍लेसमेंट दवाएंलेवोथायरोक्सिन (सिंथ्रॉइड) जैसी दवाएं और ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, जैसे कि एलेंड्रोनेट (फोसमैक्स) और इबैंड्रोनेट (बोनिवा) को भोजन के साथ कभी नहीं लेना चाहिए. ऐसा करने से कुछ दवाओं के अवशोषण में समस्‍या हो सकती है और इसका असर कम कर सकता है.