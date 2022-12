विंटर में रातभर रूम हीटर चलाना है खतरनाक, हो सकती हैं ये बीमारियां

Never Sleep With Room Heater On In Night: कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है. ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों साथ रूम हीटर का इस्‍तेमाल शुरू कर दिए हैं. खासतौर पर जिन घरों में बुर्जुग व छोटे बच्‍चे हैं उन्‍हें सर्दी से बचाने के लिए रूम हीटर काफी काम का माना जा रहा है. लेकिन आपको इससे जुड़ी कुछ अहम बातों की जानकारी होना भी जरूरी है. ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप रात के वक्‍त भी रूम हीटर ऑन कर सोते हैं तो ये आग लगने या सुरक्षा की हिसाब से तो खतरनाक है ही, सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

क्‍यों है खतरनाक रूम हीटरहेल्‍थशॉट के मुताबिक, दरअसल, जब आप रातभर रूम हीटर ऑन कर सोते हैं तो इससे हवा में कार्बन मोनोऑक्‍साइड का स्‍तर बढ़ने लगता है, जो हमारी सेहत के लिए घातक बन सकता है. इसके अलावा भी कई अन्‍य कारण हैं जिससे बचने के लिए रात के वक्‍त रूम हीटर का इस्‍तेमाल करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि रात के वक्‍त रूम हीटर का इस्‍तेमाल क्‍यों खतरनाक होता है.

