दिल को लंबी उम्र तक स्वस्थ रखने के लिए ये हैं 6 बेस्ट कुकिंग ऑयल, डाइट में करें शामिल

Best Cooking Oils for Your Heart: स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ खानपान भी जरूरी है. खासकर, भोजन पकाने के लिए तेल का चुनाव बेहद सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल, घी आदि की क्वालिटी सही ना हो, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट आदि बढ़ने की संभावना रहती है. ऐसे में हेल्दी हार्ट के लिए कुकिंग ऑयल का चुनाव किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें. खासकर, जब आपके घर में किसी को हार्ट की बीमारी है या हृदय रोग होने की फैमिली हिस्ट्री है. आइए जानते हैं, लंबी उम्र तक स्वस्थ हृदय के लिए कौन-कौन से तेल होते हैं बेस्ट.

हेल्दी हार्ट के लिए सूरजमुखी का तेल

फूड डॉट एनडीटीवी डॉट कॉम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, सूरजमुखी के बीजों से तैयार किए गए इस तेल में अन्य तेलों की तुलना में अधिक विटामिन ई होता है. यह हृदय के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है. आप इसे सरसों के तेल के साथ मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं. सूरजमुखी के तेल में 80% से अधिक मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो इसे दिल के लिए बेहतरीन तेल बनाता है. इसका स्मोक प्वाइंट बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर तलने के लिए किया जाता है.

जैतून का तेल हृदय के लिए होता है अच्छा

ऑलिव ऑयल में पाया जाने वाला मुख्य प्रकार का वसा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक हेल्दी डायटरी फैट की श्रेणी में आता है. ये स्वस्थ वसा शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखकर हृदय रोग के जोखिम को कम करने में कारगर होता है. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप सलाद में ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, रेगुलर ऑलिव ऑयल में हाई स्मोक प्वाइंट होता है और इसे तलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हार्ट हेल्थ के स्वस्थ रखता है.

स्वस्थ हृदय के लिए राइस ब्रान ऑयल

चावल की भूसी या राइस ब्रान ऑयल दिल के लिए सबसे बेस्ट खाना पकाने के तेलों में से एक माना जाता है. इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड फैट का एक आदर्श संतुलन होता है. चावल के दाने की बाहरी परत को चोकर कहा जाता है. इस भूरी भूसी (Brown Husk)से तेल निकाला जाता है. इसका स्वाद में हल्का और हल्का सा नट जैसा स्वाद होता है. इसे सलाद, कुकीज और केक में या ग्रिलिंग और तलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

कुसुम का तेल दिल को रखे निरोग

कुसुम के तेल (Safflower oil) में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा-6 फैटी एसिड (जिसे लिनोलिक एसिड भी कहा जाता है) होता है. यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है, धमनियों को सख्त होने से रोकता है और इस प्रकार, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है.

तिल का तेल खाएं दिल को रखें हेल्दी

तिल का तेल भी हेल्दी हार्ट के लिए बेहतर होता है. अधिकतर लोग इस तेल का खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है. मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड में समृद्ध यह तेल अपने हाई स्मोक प्वाइंट के लिए जाना जाता है. इसका सेवन भी हेल्दी हार्ट के लिए किया जा सकता है.

सोयाबीन तेल भी है हार्ट फ्रेंडली

सोयाबीन का तेल सोयाबीन से निकाला जाने वाला एक वनस्पति तेल है. इसमें अच्छी किस्म के आवश्यक फैटी एसिड और प्लांट स्टेरोल होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं. ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकते हैं. बंद धमनियों (एथेरोस्क्लेरोसिस) और हार्ट डिजीज जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है.