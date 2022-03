गठिया और ऑटोइम्यून बीमारियों का कारण बन सकता है वायु प्रदूषण- स्टडी

Air pollution linked to autoimmune diseases: इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना (University of Verona) के रिसर्चर्स ने पाया है कि वायु प्रदूषण (Air pollution) के कारण रूमेटोइड गठिया (rheumatoid arthritis) हो सकती है. वहीं वायु प्रदुषण के कारण क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस (Crohn’s and ulcerative colitis) जैसे सूजन आंत्र रोग (inflammatory bowel disease) का खतरा 20% अधिक हो जाता है, तो वहीं ल्यूपस (lupus) जैसे कनेक्टिव टिशू डिजीज का 15% ज्यादा खतरा हो जाता है.