इतना भी विलेन नहीं है कोलेस्ट्रॉल, इसके फायदों के बारे में भी जानिए 

cholesterol is not always villain: कोलेस्ट्रोल के बगैर जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है. शरीर की कोशिका झिल्ली कोलेस्ट्रॉल के कारण ही बनती है. कोलेस्ट्रोल यह टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन समेत कई हार्मोन को बनाने में मदद करता है. साथ ही पाचन से संबंधित कई एसिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लिवर और आंत में कई ऐसे काम हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बिना संभव नहीं है. इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल को अक्सर लोग विलेन ही मानते हैं.