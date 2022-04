हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम करती हैं फल-सब्जियां- स्टडी

Fruits & vegetables slow down the aging and strengthen the bone : खिलाड़ियों को अपने जीवन में केवल खेल के दौरान ही नहीं, सामान्य जिंदगी में भी सेहत को लेकर एक्टिव रहना होता है. उन्हें रोजाना मेहनत करनी होती है, तब जाकर कहीं किसी प्रतियोगिता के समय वो अच्छा परफोर्म कर पाते हैं. उनकी इस डेली मेहनत के पीछे कठिन अभ्यास और संतुलित डाइट का सबसे बड़ा योगदान होता है. ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों की डाइट के बारे में जानते हैं. आखिर उनके भोजन में ऐसी कौन सी चीजें प्रमुखता से शामिल रहती हैं, जो उन्हें फिट और मजबूत बनाती है.