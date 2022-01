कम रिस्क वाली डिलीवरी में जन्म के समय नवजात को एंटीबायोटिक जरूरी नहीं - स्टडी

Infant Doesn't need antibiotics at birth : अमेरिका के सीएचओपी (CHOP) यानी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया ( Children’s Hospital of Philadelphia)के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी में कहा गया है कि बिना जटिल सिजेरियन प्रक्रिया (uncomplicated cesarean delivery) या बिना प्रसव पीड़ा के जन्मे और जिनमें संक्रमण की संभावना न हो, ऐसे नवजात बच्चों को जन्म के तुरंत बाद एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘पीडीऐट्रिक्स (Pediatrics)’ जर्नल में प्रकाशित किया गया है.