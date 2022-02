Avoid These Foods To Control Your Anger : जब शरीर में ट्रांस फैटी एसिड अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं तो ये शरीर में ऐग्रेशन यानी गुस्‍सा (Anger) बढ़ाने का काम करते हैं और यह ब्रेन एबिलिटी को भी तेजी से इफेक्‍ट करते हैं. जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐग्रेशन को कम करने का काम करता है. ऐसे में अगर आप अपने मूड (Mood) को बेहतर रखने का प्रयास कर रहे हैं तो अपनी डेली डाइट (Diet) में अधिक से अधिक रंगों वाले फल और सब्जियों को शामिल करें. इसके अलावा, जहां तक हो सके नेचुरल तरीके से भोजन का सेवन करें. मसलन, जूस की बजाए फल का सेवन. डोपामाइन फूड जैसे फिश, चिकन, अंडे, हरी सब्जियों का सेवन भी आपके मूड को बेहतर रखने में काफी मदद कर सकता है.