प्रेग्नेंसी में इन दवाओं का न करें उपयोग, बेबी में हो सकता है 'बर्थ डिफेक्ट'

These Medicine can cause birth defect: गर्भावस्था(Pregnancy) के दौरान कई दिक्कत होती हैं. कई बार सिर दर्द, मतली जैसी समस्या से बचने के लिए महिलाएं दवाएं ले लेती हैं. जो होने वाले बच्चे की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. कुछ दवाएं जन्म दोष यानि बर्थ डिफेक्ट(Birth Defect) या अन्य समस्याओं की आशंका को बढ़ाती हैं. लेकिन कभी-कभी कुछ दवाएं न लेना मां और उसके बच्चे के लिए अधिक जोखिम का कारण होता है जैसे कि दौरे को नियंत्रित करने वाली दवाएं. यदि आप बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं या आप गर्भवती हैं, तो जो दवा ले रही हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें.

हर प्रकार की दवा का सेवन इस समय सही नहीं होता है. कुछ ओवर-द-काउंटर दवाएं हैं जो जन्म दोषों की आशंका को बढ़ाती हैं जैसे –



बिस्मथ सबसालिसिलेट (जैसे पेप्टो-बिस्मोल)

फेनिलेफ्राइन या स्यूडोएफ़ेड्रिन, जो डिकॉन्गेस्टेंट हैं पहली तिमाही के दौरान इन सामग्रियों वाली दवाओं से बचें.

इसे सुनें: PODCAST: कहीं नासमझी तो नहीं डाइटिंग में घी छोड़ना?

कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जो जन्म दोषों की संभावना को बढ़ाती हैं:

मुंहासे की दवा आइसोट्रेटिनॉइन (जैसे एमनेस्टीम और क्लाराविस).इस दवा से जन्म दोष होने की बहुत अधिक आशंका होती है.यह उन महिलाओं द्वारा नहीं ली जाना चाहिए जो गर्भवती हैं या जो गर्भवती हो सकती हैं.



बेनाज़िप्रिल और लिसिनोप्रिल ये रक्तचाप कम करती हैं.

दौरे को नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाएं, जैसे वैल्प्रोइक एसिड. कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन,

मेथोट्रेक्सेट इसका उपयोग कभी-कभी गठिया के इलाज के लिए किया जाता है.

वारफारिन (जैसे कौमामिन) यह रक्त के थक्कों को रोकने में मदद करता है

लिथियम अवसाद के इलाज के लिए यूज किया जाता है.

अल्प्राजोलम (जैसे ज़ानाक्स), डायजेपाम (जैसे वैलियम), और कुछ अन्य दवाएं.

Paroxetine (जैसे Paxil) इस दवा का उपयोग अवसाद और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)