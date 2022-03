Benefits of Brinjal: क्या गर्भावस्था में बैंगन खाना चाहिए? जानें फायदे-नुकसान

Benefits of Eating Brinjal During Pregnancy: अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि प्रेग्नेंसी में पपीता (Papaya) नहीं खाना चाहिए या बहुत अधिक चाय, कॉफी नहीं पीनी चाहिए. एक और चीज है, जिसे प्रेग्नेंसी में चाय, कॉफी या पपीता की तरह ही कम खाने के सलाह दी जाती है. वह चीज है बैंगन (Brinjal). वैसे, तो बैंगन खाना बहुत हेल्दी (Benefits of Brinjal) होता है, क्योंकि यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है. इसमें आयरन और कई तरह के विटामिंस होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. इतने फायदे होने के बावजूद कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या गर्भवती महिलाओं को बैंगन खाना (Benefits of Brinjal in pregnancy) चाहिए या नहीं, जानते हैं यहां…

इसे भी पढ़ें: भूल कर भी ना खाएं बैंगन अगर सेहत को लेकर है ये 7 समस्‍याएं, हो सकता है नुकसान

बैंगन में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानें

बैंगन (brinjal) एक बेहद ही सस्ती सब्जी है, जिसे आमतौर पर लोग खाना पसंद करते हैं. बैंगन बे-गुण नहीं, बल्कि कई गुणों वाला होता है. इसके पोषक तत्वों की बात करें, तो इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटैशियम, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, सेलेनियम, फॉलिक एसिड, विटामिंस जैसे ए, बी2, बी6 सी, डी, ई, के आदि भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं.

प्रेग्नेंसी में बैंगन के सेवन के फायदे-नुकसान

पेरेंटिंग डॉट फर्स्टक्राई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपको बैंगन खाना पसंद है, तो प्रेग्नेंसी के दिनों में भी आप इस सब्जी को खा सकती हैं, क्योंकि ये कई सेहत लाभों (brinjal benefits during pregnancy) से भरपूर होता है. बैंगन खाने से भ्रूण का विकास अच्छी तरह से होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, ई भरपूर मात्रा में होता है. साथ ही बैंगन में फॉलिक एसिड होता है, जो भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं के विकास को बूस्ट करता है. इसमें विटामिन सी होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. यह गर्भवास्था में शरीर को कई रोगों से बचाए रखता है. अपनी डाइट में बैंगन जरूर करें शामिल.

इसे भी पढ़ें: मोटापे से हैं परेशान? खाएं बैंगन



बैंगन में विटामिन ए, ई, बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन प्रचुर मात्रा में होने के कारण भ्रूण (Embryo) के समुचित विकास में मदद करते हैं.

अक्सर गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, ऐसे में नियमित रूप से बैंगन खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है. बैंगन में थियामिन, बायोफ्लेवोनॉएड्स, राइबोफ्लेविन होते हैं, जो हाइपरटेंशन को रेगुलेट करते हैं.

गर्भवती महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज के होने का जोखिम अधिक होता है. ऐसे मामलों में, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी हो जाता है. बैंगन किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव को मैनेज करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.

इसके अलावा, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस सही बना रहता है, डाइजेशन संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं. बैंगन शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर सही बनाकर रखता है.

गर्भावस्था में अधिक बैंगन खाने के नुकसान

किसी भी चीज के अधिक सेवन से शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है. यदि आप अधिक बैंगन खाएंगी तो एलर्जी, रैशेज, खुजली हो सकती है. गैस की समस्या बढ़ सकती है. यदि आपको गैस की समस्या है, तो प्रेग्नेंसी में बैंगन खाने से बचें. समय से पूर्व बच्चे का जन्म होने का रिस्क रहता है.