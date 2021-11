प्रेग्नेंसी में खाती हैं चने, तो जान लीजिए इसके फायदे और साइड इफेक्ट

pros and cons of gram during Pregnancy: चने में काफी मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसी वजह से लोग इसका सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन प्रेग्नेंसी (Pregnancy) के दौर में चने खाने से सेहत को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं. प्रेग्नेंसी (Pregnancy) के दौरान लगभग 11 से 38 प्रतिशत महिलाओं को कब्ज की दिक्कत रहती है. इससे निजात दिलाने में चना (Gram) काफी मदद करता है.