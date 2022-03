Benefits of Clove: क्या लौंग खाने से वजन होता है कम? जानें वेट लॉस के लिए कैसे करें इसका सेवन

Benefits of Clove: लौंग एक बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक हर्ब या मसाला है, जिसका उपयोग वर्षों से कई रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है. लौंग (Clove) के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. लौंग दांतों और मसूड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जाता है. इसके सेहत लाभ (Benefits of Clove) यहीं खत्म नहीं होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो शरीर को कई रोगों और फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं. इससे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि होने का जोखिम कम हो जाता है. इतना ही नहीं, लौंग खाने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है. ये पढ़कर आप हैरान तो नहीं हो गए. जी हां, वजन कम करना है, तो लौंग का सेवन करना शुरू कर दें. आइए जानते हैं लौंग किस तरह से खाने से वजन होता है कम (Benefits of Clove in weight loss) और इसके अन्य लाभ क्या-क्या हैं.

लौंग में मौजूद पोषक तत्व

लौंग में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिंस, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, थियामिन, सोडियम, मैंगनीज, पोटैशियम आदि. साथ ही इसमें एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-वायरल गुण भी होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं.

क्या लौंग खाने से वजन होता है कम

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, लौंग कई तरह से वजन कम करने में मदद करता है. इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है. वजन कम करने में मेटाबॉलिज्म या चयापचय मुख्य भूमिका निभाता है. यह बात भी सच है कि मेटाबॉलिज्म रेट कम होने से वजन बढ़ता है और आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं. जिन लोगों को डायबिटीज है, वे भी डाइट में लौंग को शामिल करके बढ़ते वजन पर काबू पा सकते हैं. लौंग में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं. आप लौंग वाली चाय, काढ़ा या फिर यूं ही चबाकर भी लौंग का सेवन कर सकते हैं.वजन कम करने के लिए लौंग खाते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से बचें. इसकी तासीर गर्म होती है, अधिक खाएंगे तो यह आंतों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. लौंग में मौजूद रसायन आंत की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही लौंग के अत्यधिक सेवन से मांसपेशियों में दर्द और थकावट होती है.

लौंग के फायदे