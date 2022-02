वजन कम करने के लिए पिएं हींग वाला पानी, जानें फायदे और बनाने का तरीका

Benefits of Hing Water for weight loss: वजन कम (Weight loss) करने के लिए लोग कई तरह के घरेलू उपचार, वेट लॉस डाइट (Weight loss diet), वर्कआउट करते हैं, पर कुछ लोगों को अधिक लाभ नहीं होता है. ऐसे में वे निराश होकर सारे उपाय आजमाना छोड़ देते हैं. लेकिन, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वजन कम करना कोई आसान काम नहीं कि आज शुरू किया और कल वजन घट गया. इसके लिए आपको लगातार 5-6 महीना कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है. खैर, आप अभी भी वजन घटाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो कुछ दिनों के लिए हींग वाला पानी (Hing water for weight loss) पीकर देखें. हींग (Asafoetida) सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Hing Ke Fayde) होती है. हींग पेट की सेहत के लिए अच्छा होता है, साथ ही गैस, सूजन, पेट दर्द (Benefits of Hing) को भी करता है. इसमें मौजूद कुछ तत्व वजन कम करने में भी मदद करते हैं. आइए जानते हैं किस तरह से हींग का पानी वजन घटाने में मदद करता है और कैसे तैयार करें ये हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक (Healthy drink for weight loss).

हींग में मौजूद पोषक तत्व

हींग में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, नियासिन, कैल्शियम, कैरोटीन, फॉस्फोरस, राइबोफ्लेविन आदि होते हैं. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीडायबिटीक गुण भी मौजूद होते हैं.

इसे भी पढ़ें: पेट दर्द और पाचन ठीक करने के अलावा भी हींग के हैं कई फायदे

हींग का पानी पीने के फायदे



हींग का पानी (Hing water) पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करने वाले तत्व मौजूद होते हैं. हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से चयापचय में सुधार होता है.

वजन कम करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन एक कप हींग वाला पानी पिएं. एक स्टडी के अनुसार, हींग में वजन कम करने वाले कम्पाउंड मौजूद होते हैं, जो शरीर की चर्बी को भी कम करते हैं.

हींग का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए भी अच्छा होता है. हींग वाला पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. इसमें मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक तत्व शुगर लेवल को कम करता है.

इसे भी पढ़ें: हाइपोथायरॉएडिज्म में क्यों बढ़ने लगता है वजन? इस बीमारी में कैसे करें वजन कंट्रोल, जानें यहां

हींग का पानी बनाने का तरीका

एक गिलास पानी लें. उसमें चुटकी भर हींग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. इसे गैस पर रखें और हल्का गर्म होने दें. इसे आप खाली पेट भी पी सकते हैं. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं. साथ ही गुड़, शहद मिलाकर भी हींग का पानी तैयार किया जा सकता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)