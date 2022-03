आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए मां बन रही हैं, तो जान लें कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट

Best Food To Eat During IVF Treatment: जो कपल्स शादी के कई सालों तक पेरेंट्स बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे आईवीएफ (IVF) टेक्नीक के जरिए माता-पिता बनने का सपना पूरा करते हैं. नेचुरल प्रेग्नेंसी की ही तरह आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंसी में भी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करने की जरूरत होती है, ताकि भ्रूण का विकास सही से हो सके.