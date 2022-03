Rice for Weight Loss: सफेद चावल नहीं, वजन घटाने के लिए बेफिक्र होकर खाएं ये 3 तरह के चावल

Rice for Weight Loss: दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिस अनाज का लोग सेवन करते हैं, वह है चावल. लेकिन, कुछ लोग इसे खाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चावल खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चावल की कई किस्में होती हैं जैसे सफेद, लाल, काला, ब्राउन राइस आदि. इन सभी के अपने-अपने फायदे होते हैं. सफेद चावल (White Rice) एक परिष्कृत (Refined), हाई कार्ब अनाज है, जिसमें से फाइबर का अधिक भाग हटा दिया जाता है. इतना ही नहीं, रिफाइंड कार्ब्स के अधिक सेवन से मोटापा और क्रोनिक डिजीज का खतरा रहता है. तो क्या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए. क्या ये वजन बढ़ता है. वजन कम करने के लिए कौन सा चावल (Which Rice is Best for Weight Loss) खाना चाहिए. जानें इन सभी सवालों के जवाब यहां.

क्या चावल खाने से वजन कम होता है

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्सर लोगों को लगता है कि चावल खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है. चावल में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होता है. चूंकि, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए यह जल्दी पचता है और शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है. चावल जल्दी पचता है, इसलिए आपको भूख भी तुरंत लगती है और आप अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं, जो वजन बढ़ाता है. अन्य फूड्स की ही तरह चावल के भी कुछ फायदे-नुकसान (chawal ke fayde-nuksan) होते हैं, लेकिन जब बात आती है वजन कम करने की तो मात्रा और चावल की किस्म पर ध्यान देना जरूरी है.

चावल में कैलोरी

हर वेरायटी के चावल में कैलोरी की मात्रा लगभग एक समान होती है. ब्राउन राइस, रेड राइस, अनपॉलिश्ड चावल, हाथ से पिसे हुआ चावल में फाइबर की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये पॉलिश या प्रोसेस्ड नहीं किए जाते हैं. इनका बाहरी परत भी मौजूद होती है. इनके सेवस से देर तक पेट भरा रहता है, जिससे वजन नहीं बढ़ता है. वजन कम करने के लिए मिनरल्स, फाइबर, विटामिंस से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए. पॉलिश्ड या प्रोसेस्ड चावल में ये सभी तत्व कम हो जाते हैं. ब्राउन, ब्लैक, रेड राइस में फाइबर के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट काफी होता है, जो वजन घटाने (Chawal for weight loss) के लिए परफेक्ट माने गए हैं.

ब्राउन राइस है अधिक हेल्दी

हेल्थलाइन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राउन राइस एक साबुत अनाज है, जिसमें चोकर (Bran) और रोगाणु (Germ) दोनों होते हैं, इसलिए यह पौष्टिक तत्वों जैसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. सफेद चावल में से चोकर, जर्म दोनों को ही निकाल दिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाते हैं. साथ ही सफेद चावल में कैलोरी अधिक होती है और ब्राउन राइस की तुलना में कम पोषक तत्व और फाइबर युक्त होते हैं. ब्राउन राइस, व्हाइट राइस की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है. जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं, उनका वजन कम होता है, साथ ही उनमें वजन बढ़ने का जोखिम भी कम होता है. ब्राउन राइस में फाइबर अधिक होने के कारण यह देर तक पेट भरा होने का अहसास कराता है, जिससे आप कम खाते हैं. ब्राउन राइस मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है.

रेड राइस वजन करे कम

लाल चावल (Red Rice) को एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट से रंग मिलता है. यह एंटीऑक्सीडेंट वजन घटाने के लिए अच्छा है. लाल चावल में मैंगनीज भी होता है, जो मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है. एक कप लाल चावल में 216 कैलोरी होती है. यदि आपको वजन कम करना है, तो डाइट में सफेद चावल की जगह लाल चावल को जगह दें.

ब्लैक राइस भी है बेस्ट

चावल का रंग जितना गहरा होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी. काले चावल (Black rice) को पॉलिश नहीं किया जाता है. साथ ही इसमें विटामिन बी6, जिंक, फॉस्फोरस, नियासिन और फोलेट आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इसे खाने से अधिक भारी महसूस नहीं होता है. एक कप ब्लैक राइस में लगभग 280 कैलोरी होती है. किसी भी चावल को पकाने से पहले दो से तीन बार पानी से साफ करें, ताकि अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए. फ्राइड राइस बजाय पानी में उबालकर पकाया हुआ चावल ही खाएं. चावल में प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन प्राप्त करने के लिए आप दाल, चिकन, अंडा या किसी भी प्लांट-बेस्ड प्रोटीन के साथ इसका सेवन करें.