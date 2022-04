फिजिकल एक्टिविटी से बुढ़ापे में भी ब्रेन को मिलती है सुरक्षा - स्टडी

Physical activity gives protection even in old age : उम्र के बढ़ने पर केवल फिजिकल एक्टिविटी (Physical activity) पर ही नहीं ब्रेन की क्षमता पर भी इफेक्ट पड़ता है. इससे ब्रेन की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है. जाहिर तौर पर दोनों के बीच कोई संबंध होता है. ऐसे में अगर बुजुर्ग लोग अपनी शारीरिक सक्रियता या गतिविधियां बनाएं रखें, तो ब्रेन पर पड़ने वाले उम्र के प्रभाव को रोक सकते हैं. मतलब ये कि उम्र के साथ दिमाग की कमजोरी को कम किया जा सकेगा और उसे एक तरह से सुरक्षा दी जा सकती है. अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के फ्रैंकलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज (Franklin College of Arts and Sciences) के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी में 51 बुजुर्ग लोगों को शामिल कर उनकी शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस की पड़ताल की गई. प्रतिभागियों की संज्ञानात्मक क्षमता (cognitive ability) परखने के लिए खास तरह की जांच और ब्रेन के कामकाज के आकलन के लिए एमआरआई भी किया गया. शारीरिक सक्रियता या गतिविधियों को मापने के लिए उन्हें पहने जाने वाले उपकरण (wearable device) भी पहनाए गए, जिसके जरिए उनकी फिजिकल एक्टिविटी की तीव्रता, चले गए कदमों की संख्या और तय की दूरी का आकलन किया गया. साथ ही 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट के जरिए फिटनेस को परखा गया.

इसमें ये देखा गया कि नियत समय में अधिकतम कितनी दूरी तय की गई. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘स्पोर्ट्स साइंसेज फॉर हेल्थ (Sport Sciences for Health)’ जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

क्या कहते हैं जानकार

इस स्टडी की चीफ राइटर मारिसा गोगनियाट (Marissa Gogniat) के अनुसार, ‘स्टडी का निष्कर्ष ये नहीं कहता कि अगर आप बुजुर्ग हैं, तब भी आपको मैराथन दौड़ लगानी है. शारीरिक सक्रियता बनाए रखने से मतलब है कि यदि आप अपने आसपास ही थोड़ा ज्यादा चहलकदमी करते हैं, तो ये आपके ब्रेन को फायदा पहुंचा सकता है और आप उम्र जनित प्रभाव (age effect) से मुक्त या स्वतंत्र रह सकते हैं.

मारिसा गोगनियाट (Marissa Gogniat) ने आगे बताया कि हमें हमेशा ये कहा जाता रहा है कि एक्सरसाइज करना अच्छा होता है. लेकिन, मैं सोचती थी कि क्या कुछ ऐसा साक्ष्य भी है कि एक्सरसाइज करने से वाकई ब्रेन में कोई बदलाव होता है? साथ ही क्या डेली लाइफ में उससे कामकाज पर असर होता है?

दरअसल, ब्रेन में कई स्पेसिफिक नेटवर्क के ग्रुप होते हैं और ये नेटवर्क सतत एक-दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं, लेकिन ब्रेन का विभिन्न हिस्सा अलग-अलग टाइम पर एक्टिव होता है. ये नेटवर्क अलग-अलग कामों के लिए भी अलग से सक्रिय होते हैं. ऐसे में एक नेटवर्क एक्टिव हो, तो दूसरे नेटवर्क को ऑफ या शांत रहना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन को जिस प्रकार काम करना चाहिए, उस तरह से काम नहीं कर रहा है. इन नेटवर्क के जरिए हमें अपनी डेली वर्किंग जैसे कि किसी जरूरी सूचना को याद रखने और अपने पर नियंत्रण रखने का काम पूरा करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, इन कामों में कठिनाई होने लगती है.

स्टडी में क्या निकला

इस स्टडी में पहली बार इसकी पड़ताल की गई कि ये नेटवर्क किस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी और फिटनेस से तालमेल बैठाते हैं और ब्रेन के कामकाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है. स्टडी में इस बात के कुछ साक्ष्य मिले कि जब व्यक्ति के ब्रेन का नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा था तब शारीरिक सक्रियता में ब्रेन के कामकाज में स्वतंत्र रूप से सुधार आया.