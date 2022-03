टीबी के इलाज में भी कारगर हो सकती है कैंसर की दवा- स्टडी

Cancer Drug Can be Effective in Treatment of TB : अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड मेडिसिन के रिसर्चर्स की लीडरशिप में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि टीबी से संक्रमित मरीजों के फेफड़ों में एक प्रकार का जख्म होता है, जिसे ग्रैनुलोमस कहा जाता है. ग्रैनुलोमस प्रोटीन (granulomatous protein) से भरा होता है, जिसेस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर अथवा अन्य संक्रमित कोशिकाओं से लड़ने में कमजोर पड़ जाती है. कैंसर की कुछ दवाएं इन इम्यूनोसप्रेसिव प्रोटीन को लक्षित करती हैं.