Capgras Syndrome: ऐसी बीमारी जो अपनों को भी बना देती है 'बहरूपिया', एक्सपर्ट से जानें कारण और लक्षण

Capgras Syndrome, Cause and Symptoms: कैपग्रास सिंड्रोम (Capgras Syndrome) और मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट (Forensic psychologist) अजिंक्य भस्मे (Ajinkya Bhasme) ने न्यूज़18 के साथ जरूरी जानकारी साझा की. उन्होंने इसका कारण (Cause), लक्षण (Symptoms) और मरीज की देखभाल करने का तरीका भी बताया.