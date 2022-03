लगातार शरीर में रहता है दर्द तो हो सकते हैं ये कारण, इन 3 घरेलू उपायों से पाएं दर्द से छुटकारा

Causes of Body Aches and Home Remedies: अक्सर लोगों को शरीर में दर्द रहता है. इसमें सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द आदि शामिल हो सकते हैं. अधिक वर्कवाउट करने, लगातार बैठकर ऑफिस का काम करने या फिर अधिक चलने-फिरने से शरीर के कई हिस्सों में दर्द, ऐंठन और थकान महसूस होने लगती है. शारीरिक दर्द कई बार इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार लगातार रहने वाला शारीरिक दर्द या बॉडी पेन (Body Pain) नुकसान भी पहुंचा सकता है, ऐसे में इसके मुख्य कारणों (Causes of Body Pain) को जानकर प्रॉपर इलाज कराना बेहद जरूरी हो जाता है. इसके अलावा, आप कुछ घरेलू उपायों को आजमाकर भी असमय होने वाले शरीर के दर्द (Home Remedies for Body Aches) को दूर कर सकते हैं.

शरीर में दर्द होने के कारण



हाइपोथायरॉएडिज्म

कॉमन कोल्ड और फ्लू

अर्थराइटिस

फाइब्रोमाइएल्गिया

मांसपेशियों में कमजोरी

क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम

स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन

अनिद्रा की समस्या

शारीरिक रूप से एक्टिव ना रहना

विटामिन डी की कमी

डिहाड्रेशन

क्रोनिक पेन का इलाज

ऑनहेल्थ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रोनिक पेन (Chronic pain) के कई कारण होते हैं, हालांकि इस दर्द को कई तरीकों से दूर किया जा सकता है. किसी भी तरह के शारीरिक दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और सही इलाज के बारे में पूछें. क्रोनिक पेन को दूर करने के लिए डॉक्टर निम्न तरीकों से इलाज कर सकते हैं-



रिलैक्सेशन थेरेपी

बिहेवियर मोडिफिकेशन

ताई ची

एक्यूपंक्चर

साइकोथेरेपी

मसाज थेरेपी

मेडिटेशन

सेल्फ-मैनेजमेंट प्रोग्राम

शारीरिक दर्द दूर करने के घरेलू उपाय

यदि आपको ऊपर बताए गए किसी भी लक्षणों, कारणों से शरीर में दर्द रहता है, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें. न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने शारीरिक दर्द दूर करने के कुछ आसान से घरेलू उपाय बताए हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वे बॉडी पेन दूर करने के लिए तीन मुख्य ईजी टिप्स बता रही हैं.

शारीरिक दर्द दूर करने के लिए लें हेल्दी डाइट

नमामी अग्रवाल बताती हैं कि आपको शरीर में दर्द कई कारणों से हो सकता है जैसे जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि. इसके लिए जरूरी है हेल्दी बैलेंस डाइट लेना. इसमें हर तरह के मिनरल्स, विटामिंस शामिल होने चाहिए. शरीर में न्यूट्रिशन की कमी ना होने दें खासकर विटामिंस की. विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें.

खूब पानी पिएं

यदि आप कम पानी पीते हैं, तो भी शरीर में दर्द हो सकता है. पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जो बॉडी पेन को बढ़ाता है. पानी पीने से शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर होते हैं. गर्मी के मौसम में कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, ऐसे में प्रतिदिन आप 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं.

नेचुरल मसालों से दूर करें शारीरिक दर्द

कई तरह के नेचुरल मसाले होते हैं, जो शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करते हैं. यदि आपको मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द रहता है, सिरदर्द, पेट दर्द होता है, तो आप अदरक, लहसुन, हल्दी, दालचीनी आदि प्राकृतिक मसालों को डाइट का हिस्सा बनाएं. इन मसालों में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और गुण पाए जाते हैं, जो हर तरह के शारीरिक दर्द को कम करते हैं.