Vitamins for Gray Hair: ये 6 विटामिंस बालों को नहीं होने देते असमय सफेद, डाइट में करें शामिल

Vitamins for Gray Hair: आजकल कम उम्र में ही लोग सफेद बाल (Gray Hair) होने से परेशान रहते हैं. हेयर कलर, हेयर डाई लगाकर सफेद बालों को आप छिपा तो लेते हैं, लेकिन ये कुछ ही दिनों में फिर से नजर आने लगते हैं. जरूरी है इन सफेद बालों के होने के कारणों को जानकर इनका जड़ से इलाज करना ताकि कम उम्र में ही आपके पूरे बाल सफेद ना हो सकें.

सफेद बाल (Causes of Gray Hair) कई बार अनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है. महिलाएं हों या पुरुष किसी के भी बाल कम उम्र में सफेद हो सकते हैं. कई बार ऑटोइम्यून सिस्टम में बीमारी या डिसऑर्डर होने से बाल सफेद हो जाते हैं. थायरॉएड डिसऑर्डर, विटामिन बी12 की कमी से भी बाल सफेद हो सकते हैं. अर्ली मेनोपॉज, स्मोकिंग भी बाल सफेद होने के मुख्य कारण होते हैं. साथ ही अनहेल्दी खानपान, खराब जीवनशैली, बालों की देखभाल ना करना आदि कारण भी कहीं ना कहीं बालों को डैमेज करते हैं. आप कुछ विटामिंस (Vitamins for Gray Hair) के सेवन से बालों के सफेद होने की समस्या से बच सकते हैं.

बालों के लिए जरूरी विटामिंस

एवरीडेहेल्थ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपके बाल असमय सफेद हो रहे हैं, तो डाइट में उन फूड्स को शामिल करें जिनमें हेयर को पोषण देने वाले विटामिंस मौजूद होते हैं जैसे खट्ट फल, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, अनानास, खरबूजा, तरबूज, हरी सब्जियां, आलू, शिमला मिर्च, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन, कच्चे बीज, साबुत अनाज, अंडा, चावल, दूध, मछली, चिकन, रेड मीट आदि.

हेयर विटामिंस के फायदे

वैसे तो कोई साइंटिफिक स्टडी से ये बात साबित नहीं हुई है कि खास तरह के सप्लीमेंट्स जैसे विटामिंस या हर्ब्स बालों को सफेद होने से बचाते हैं, लेकिन कुछ खास विटामिंस के सेवन से बाल और संपूर्ण स्वास्थ्य सही बना रहता है. वैसे, किसी भी विटामिंस के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें.

विटामिंस जो बालों को सफेद होने से बचाते हैं