Chaitra Navratri 2022: डायबिटीज रोगी, प्रेग्नेंट महिलाएं नवरात्रि व्रत में रखें इन बातों का ख्याल, रहेंगे हेल्दी

Tips for Diabetics & pregnant women in Chaitra Navratri 2022: इस वर्ष 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2022) की शुरुआत हो रही है, जो 11 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगा. नवरात्रि में मां दुर्गा (Maa Durga) के नौ स्वरूपों की लोग श्रद्धा भाव से पूजा-पाठ करते हैं. कुछ लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, क्योंकि इस व्रत का खास महत्व होता है. हालांकि, गर्मी के मौसम में व्रत करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. खासकर, डायबिटीज और प्रेग्नेंट महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं, तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है. डायबिटीज में देर तक भूखे रहने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. उसी तरह गर्भावस्था में भी बिना खाए-पिए व्रत रखने से डिहाइड्रेशन हो सकता है. डिहाइड्रेशन आपके साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी सही नहीं है. आइए जानते हैं, नवरात्रि के व्रत में किन बातों (Diet tips for diabetics in Chaitra Navratri) का रखें ध्यान.

डायबिटीज के मरीज रखें इन बातों का ध्यान



इंडियन स्पाइनल इंजरीज (वसंत कुंज, नई दिल्ली) की सीनियर डाइटिशियन कम एफएसटीएल हिमांशी शर्मा कहती हैं कि डायबिटीज के मरीजों को लंबे समय तक उपवास रखने की सलाह नहीं दी जाती है. अधिक देर तक भूखे रहने से बचें. कम अंतराल में कुछ ना कुछ हेल्दी चीजें खाएं, ताकि शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे.

चाय और कॉफी के अधिक सेवन से बचें. नींबू पानी, ताजा नारियल पानी, लस्सी और छाछ लेते रहें.अपनी दवाओं, इंसुलिन डोज को भूलकर भी मिस ना करें. खाना अधिक तला-भुना ना खाएं, इसकी बजाय उबला, भुना, भाप में पका भोजन बनाएं.

सेंका या उबला हुआ शकरकंद सीमित मात्रा में खाएं. कुट्टू या अमरनाथ (राजगीरा) का आटा खाएं, ये बहुत पौष्टिक होते हैं. साथ ही खीरे का रायता, टमाटर से बनी डिशेज, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का सेवन करें.

लिक्विड पदार्थ का सेवन करते रहें, पानी पर्याप्त पिएं. चूंकि, गर्मी भीषण पड़ रही है, ऐसे में शरीर में पानी की कमी होना आपके लिए ठीक नहीं है. पानी के साथ ही आप, नारियल पानी, फलों से तैयार जूस, कम मीठी लस्सी या फिर छाछ पी सकते हैं. अधिक चाय-कॉफी के सेवन से बचना चाहिए.

व्रत के दौरान अपने ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करते रहें. कई बार देर तक भूखे-प्यासे रहने से यह हाई हो सकता है. यदि आपको थकान महसूस हो, तलवों में जलन हो तो थोड़ी देर आराम कर लें. सुबह के समय अच्छे से व्रत में खाई जाने वाली चीजों का सेवन कर लें.

बहुत अधिक स्टार्च युक्त फूड्स, आलू, साबुदाना ना खाएं. इनकी जगह अनाज, हरी सब्जियों, फलों, फाइबर युक्त फूड्स, मूंगफली, सिंघाड़ा, भुना हुआ मखाना या खीर खाएं.

प्रेग्नेंट महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान