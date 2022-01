पाचन शक्ति को बढ़ा सकती है कॉफी, रोजाना 3-5 कप पीने से पेट को नहीं होता नुकसानः स्टडी

Coffee can increase Digestion Power : एक और स्टडी में बताया गया है कि कॉफी पीने का पाचन शक्ति (Digestive power) और आंत (Gut) पर सकारात्मक प्रभाव होता है. इतना ही नहीं, ये पित्ताशय की पथरी (Gallstones) और लिवर से जुड़ी कई बीमारियों (Liver Diseases) से बचाव करती है. फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च (French National Institute of Health and Medical Research) के साइंटिस्टों द्वारा की गई इस स्टडी का निष्कर्ष 'न्यूट्रीएंट (Nutrient)' जर्नल में प्रकाशित किया गया है.