How To Control High And Low Blood Pressure Without Medicine : देश भर में लगभग 16 लाख से भी अधिक लोगों की जान केवल ब्‍लड प्रेशर (Blood Pressure) से जुड़ी बीमारियों (Disease) की वजह से जाती है. दरअसल केवल ब्‍लड प्रेशर असामान्‍य होने की वजह से हमारे शरीर के अधिकतर जरूरी ऑर्गन्‍स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी आदि गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. यह समस्‍या खराब लाइफ स्‍टाइल (Lifestyle), किसी प्रकार का संक्रमण, खास मेडिसीन का प्रयोग, शरीर में पानी की कमी आदि की वजह से शुरू होती है. दैनिक भास्‍कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर हम अपने जीवन में फलों का बेहतर तरीके से सेवन करें और खास योगा और व्‍यायाम को रोज करें तो शरीर के ब्‍लड प्रेशर को लंबी उम्र तक नियंत्रित रखा जा सकता है.

लीलावती एंड रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के कंसल्‍टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्‍ट डॉ, अजीत आर. मेनन का कहना है कि ज्‍यादातर लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती और वे इस गंभीर समस्‍या की चपेट में आ चुके होते हैं. यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है. इससे बचाव के लिए लाइफ स्‍टाइल में इन चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है.

लाइफ स्‍टाइल में इन चीजों को करें शामिल

रोज करें ये 2 योग

अगर आप अपनी रोज की लाइफ में योग खासतौर पर सेतुबंध आसन और मत्‍स्‍यासन करें तो आप हाई और लो दोनों ही तरह के ब्‍लड प्रेशर की समस्‍या से बचे रहेंगे. सेतुबंध आसन जहां पेट, आंत को प्रभावित करता है, वहीं यह हाई ब्‍लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है. जबकि अगर आप लो ब्‍लड प्रेशर की समस्‍या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए मतस्‍यासन काफी फायदेमंद है.

इसे भी पढ़ें : First Aid Box : ‘फर्स्‍ट एड बॉक्‍स’ में जरूर रखें इन चीजों को, इमरजेंसी में नहीं होगी परेशानी

2. ये 3 व्‍यायाम जरूरी

अगर आप साइकिलिंग, रोप जंपिंग और वॉक को रोज करें तो आप अपने ब्‍लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं. सीडीसी के अनुसार, अगर आप सप्‍ताह में 5 दिन 30 घंटा एक्‍सरसाइज करें तो आपका ब्‍लड प्रेशर 8 प्‍वांइट तक कम हो सकता है. जबकि अगर आप रोज 40 मिनट साइकिलिंग करें तो 10 प्‍वाइंट तक बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं. जबकि अगर आप सप्‍ताह में 5 दिन आधे घंटे की वॉक करें तो भी आपको ब्‍लड प्रेशर तेजी से नॉर्मल हो सकता है.

इसे भी पढ़ें : इन 5 फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल लीवर को पहुंचा सकता है नुकसान, जानें इनके बारे में

3. इन 4 फलों को डाइट में करें शामिल

हाई और लो ब्‍लड प्रेशर की समस्‍या से अगर आप जीवन भर दूर रहना चाहते हैं तो अपने डाइट में चुकंदर, अनानास, मुलेठी की चाय और गाजर को शामिल करें. ये आपके ब्‍लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के साथ आपके जरूरी ऑर्गन की कार्य प्रणालियों को भी ठीक रखने का काम करेंगे.