गर्भनाल को संक्रमित किए बिना भी भ्रूण को प्रभावित करता है कोरोना - स्टडी

Corona affect fetus even without infecting umbilical cord : अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (National Institutes of Health) के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक नई स्टडी में ये कहा गया है कि कोरोना का कारक वायरस सार्स कोव-2 (SARS Cov-2) गर्भनाल (Umbilical cord) को संक्रमित किए बिना भी भ्रूण (embryo) को प्रभावित कर सकता है. इस स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना प्रेग्नेंसी में भले ही गर्भनाल को संक्रमित नहीं करे, लेकिन अगर मां संक्रमित हुई तो उसके असर से भ्रूण और शिशुओं में इंफ्लैमेटरी (सूजन या जलन संबंधी) इम्यून प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है.