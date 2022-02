10 दिन क्वारंटाइन के बाद भी कुछ लोगों में खत्म नहीं होता कोरोना संक्रमण - स्टडी

After 10 days quarantine infection remains in some : यूके के साइंटिस्टों द्वारा की गई नई स्टडी में पता चला है कि 10 दिनों तक क्वारंटाइन (Quarantine) में रहने के बाद भी कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होता और वे दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर (University of Exeter) के नेतृत्व में हुई इस स्टडी में एक नए तरह के टेस्ट का इस्तेमाल किया गया, जो यह पता लगा सकता है कि वायरस अब भी एक्टिव है या नहीं. इसे एक्सेटर यूनिवर्सिटी के 176 लोगों पर लागू किया गया जो मानक पीसीआर जांच में संक्रमित पाए गए थे. इस स्टडी के निष्कर्षों को अंतरराष्ट्रीय 'जर्नल आफ इंफेक्सस डिजीज (international Journal of Infectious Diseases)' में प्रकाशित किया गया है.