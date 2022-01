Corona: वीकेंड लॉकडाउन के बाद बाहर करने जा रहे हैं खरीदारी, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

Safety Tips For Getting Outside In Corona: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जारी है. लोग अपने काम और जरूरी खरीददारी के लिए घर से बाहर भी निकल रहे हैं. ऐसे में जाने-अनजाने ये खतरा आपको और आपके परिवार को बीमार न बनाए इसलिए पूरी एहतियात बरतें. अगर आप भी जरूरी सामान (Grocery Shopping) खरीदने या ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें, ताकि आप और आपका परिवार संक्रमण से सुरक्षित रह सके.