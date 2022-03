कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकता है गाय का दूध- स्टडी

Cow Milk Helps To fight with Covid Infection: अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन (University of Michigan) के रिसर्चर्स ने हालिया स्टडी में पाया है कि गाय के दूध में एक ऐसा प्रोटीन होता है, जिसमें वायरस को रोकने वाले गुण होते हैं. ये प्रोटीन किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकता है. इस स्टडी का निष्कर्ष 'जर्नल ऑफ डेयरी साइंस (Journal Of Dairy Science)' में प्रकाशित किया गया है.