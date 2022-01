साल 2050 तक दुनिया में 3 गुना बढ़ सकते हैं डिमेंशिया के मरीज- स्टडी

New Study On Dementia: एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वैश्विक स्तर पर 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के डिमेंशिया पीड़ितों की संख्या वर्ष 2050 तक तीन गुना हो जाएगी. आपको बता दें कि साल 2019 में दुनिया में डिमेंशिया के मरीजों की संख्या 5.7 करोड़ थी, जो साल 2050 में बढ़कर 15.3 करोड़ हो सकती है. इस स्टडी के निष्कर्षों को 'द लांसेट पब्लिक हेल्थ (The Lancet Public Health)' जर्नल में प्रकाशित किया गया है.