डायबिटीज के मरीज सर्दियों में 7 चीजों से बना लें दूरी, ये फूड्स तेजी से बढ़ाते हैं ब्लड शुगर लेवल

Diabetic Patients Should Avoid These Foods In Winter : दरअसल विंटर (Winter) में कई ऐसे फूड्स मिलते हैं जिनमें शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है जो ब्‍लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसे में मधुमेह से ग्रस्‍त लोगों को विंटर में अपने डाइट पर विशेष ध्‍यान देने की जरूरत होती है.