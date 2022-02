खानपान में की जाने वाली इन 5 गलतियों से पुरुषों में बढ़ जाती है हेयर फॉल की समस्या, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये मिस्टेक्स?

Diet Mistakes which Causes Hair Fall in Men: बालों की प्रॉपर देखभाल न करने के साथ ही कुछ खानपान की गलतियों से भी पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है. यदि आप भी करते हैं डाइट से जुड़ी ये 5 गलतियां, तो संभल जाएं वरना हो जाएंगे कम उम्र में ही गंजे...