इन चीजों को पका कर खाना फायदे की जगह पहुंचा सकता है नुकसान

Do Not Eat These Foods After Cook: वैसे तो ज्यादातर चीजें पका (Cook) कर के ही खाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको कच्चा (Raw) खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. ऐसी चीजों को अगर पका कर खाया जाये तो इनके फायदे मिलना तो दूर की बात है उल्टा ये सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ये आपकी सेहत को तब ही फायदा पहुंचा सकते हैं जब इनको कच्चा खाया जाये. दरअसल कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके या फ्राई करके खाना पसंद करते हैं जो कि सही नहीं है.