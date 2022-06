इन 5 फलों को फ्रिज में रखने से नष्ट हो जाते हैं सारे पौष्टिक तत्व, कभी न करें ऐसा

Do Not Store Fruits In Fridge : ताजे फल और सब्जियां खाना हमेशा से अधिक न्‍यूट्रिशन से भरपूर माना जाता है. ये सेहत के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं और इन्‍हें डाइजेस्‍ट करना भी आसान होता है, लेकिन गर्मियां आते ही फ्रिज का इस्तेमाल बढ़ जाता है. लोग बिना सोचे-समझे सभी फल और सब्जियों को फ्रिज में रखने लगते हैं. आपको भले ही ये लगता हो कि फ्रिज में फल और सब्जियां रखने से ये अधिक दिनों तक ताजे रहेंगे और खराब नहीं होंगे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी हो सकती है. दरअसल, कुछ फल ऐसे हैं, जो फ्रिज में रखे जाने की वजह से सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. मार्थास्टिवर्ट डॉट कॉम में छपी एक खबर के मुताबिक, कुछ ताजे फलों को फ्रिज में स्‍टोर करने से उनकी पोषकता कम तो होती ही है, ये सेहत के लिए टॉक्सिक भी हो जाते हैं. आइए जानते हैं किन फलों को फ्रिज में रखने से क्‍या नुकसान हो सकता है.

केलाकेले को अगर आप फ्रिज में रखेंगे, तो ये तेजी से खराब हो सकता है और काला हो सकता है. बता दें कि केला के डंठल से इथाईलीन गैस निकलती है, जो फ्रिज में रखे दूसरे फलों को भी जल्दी पकाकर खराब कर सकती है.

आमगर्मियों में ठंडा-ठंडा आम खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप आम को फ्रिज में अधिक देर तक स्‍टोर करते हैं, तो इसमें मौजूद एंटीऑक्‍सीडेंट कम हो जाते हैं और न्‍यूट्रिशन वैल्‍यू भी कम हो जाता है.

खरबूज और तरबूजगर्मी के मौसम में तरबूज और खरबूज दोनों ही खूब पाए जाते हैं, जिन्‍हें बेस्‍ट समर फूड कहा जाता है. अगर आप इसे धोकर ऐसे ही खाएं तो ये अधिक सेहतमंद होता है, लेकिन कई घरों में लोग इसे काटकर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे इसके एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं. बेहतर होगा कि आप इन्हें खाने से आधा घंटे पहले फ्रिज में रखें और खा लें.

सेबसेब बाजार में महंगे मिलते हैं, ऐसे में लोग इसे खरीदकर खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में स्‍टोर कर देते हैं. भले ही ऐसा करने से सेब अधिक दिन तक खराब ना हो, लेकिन इसका स्‍वाद और न्‍यूट्रिशन दोनों ही कम हो जाता है.

लीचीअगर आप फ्रिज में लीची रखने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि अधिक देर तक लीची को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से लीची अंदर से गलने लगती है.