हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए खाएं ये ड्राई फ्रूट्स, नहीं होगी दिल की बीमारी

Dry Fruits for Lowering Cholesterol: आज उच्च कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) से अधिकतर लोग पीड़ित हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल कई तरह के सेहत संबंधित जोखिमों को बढ़ा देता है. ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल होना सेहत के लिए बेहद रिस्की होता है, इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हो सकता है. ऐसे में इसे जितनी जल्दी हो कम करने के उपायों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए. शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल (Good Cholesterol) में सुधार करने के लिए आप डाइट में कुछ हेल्दी ड्राई फ्रूट्स (Dried Fruit for Cholesterol) को शामिल कर सकते हैं. सूखे मेवे में मौजूद कई पोषक जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, डायटरी फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल (Nuts to lower cholesterol) में रहता है.

नट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है कम

कई अध्ययनों से पता चलता है कि बादाम, अखरोट, मूंगफली और अन्य नट्स खाने से दिल के लिए अच्छा होता है. रोजाना 2 आउंस (ounces) नट्स खाने से 5% तक एलडीएल कम हो सकता है. नट्स में अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं, जो कई अन्य तरीकों से हृदय को स्वस्थ और सुरक्षित रखते हैं.

नटफ्रूट डॉट ओआरजी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, बैलेंस्ड डाइट में नट्स (Nuts) को शामिल करने से शरीर पर सकारात्मक असर होता है, खासकर तब, जब शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल को बढ़ाने की बात हो. नट्स में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं. कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि हाइपरट्राईग्लिसरीडेमिया (Hypertriglyceridemia) होने की स्थिति में अखरोट, पिस्ता, काजू, बादाम, ब्राजील नट्स, हेजलनट्स खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड्स कम होता है. हाइपरट्राईग्लिसरीडेमिया वह स्थिति है, जिसमें खून में निश्चित प्रकार के फैट का स्तर बहुत अधिक होता है. प्रतिदिन एक मुट्ठी नट्स के सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है.

अखरोट

अखरोट (Walnut) में असंतृप्त वसा (Unsaturated fats) की मात्रा अधिक होती है और संतृप्त वसा (saturated fats) कम होती है. साथ ही इसमें ओमेगा-3 भी अधिक होता है. 10-15 अखरोट खाली पेट में खाने से शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है. साथ ही एचडीएल (HDL) बढ़ता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है.

बादाम

बादाम (Almond) के सेवन से दिल की सेहत अच्छी बनी रहती है. यह शुगर को भी रेगुलेट करता है. 5-10 बादाम का सेवन कुछ दिनों तक लगातार खाली पेट करने से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल तीन से चार महीने के अंदर कम हो सकता है. इसके सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है. ऐसे में आप दिल के रोगों से भी बचे रहेंगे.

पिस्ता

पिस्ता के सेवन से भी बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को शरीर में कम किया जा सकता है. प्रतिदिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, इससे सेहत को कई अन्य लाभ भी होंगे. दिल स्वस्थ रहेगा.