कान में होती है खुजली तो नजरअंदाज ना करें, जानें इसकी वजह और इलाज का तरीका

Ear Itching Causes And Treatment : कान में खुजली (Ear Itching) कई बार गंभीर तो कई बार सामान्य कारणों (Causes) से हो सकती है. लेकिन अधिकतर लोग कान में होने वाली इस खुजली को नजरअंदाज कर देते हैं जिसका कई बार गंभीर परिणाम हो सकता है. कभी-कभी कान में बैक्टीरिया जमा होने से इंफेक्शन हो जाता है और जिससे कान में खुजली हो सकती है. कई बार कान में पानी जाने से ऐसा होता है जो बाद में इंफेक्शन की वजह बन सकता है.