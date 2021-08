शरीर में हो गई है खून की कमी, तो इन चीजों को आज से ही करें अपने डाइट में शामिल

Eat These Foods to Increase Blood in the Body : शरीर में खून की कमी होना एक आम समस्‍या है. खून (Blood) की कमी होने पर शरीर में कई तरह की समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं और कई दिनों तक ऐसा रहने ने गंभीर बीमारियां भी हो सकती है. हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) की कमी से कमजोरी, चक्कर आना, अनिद्रा, थकावट जैसी समस्याएं एक आम लक्षण हैं. इसका पता आज ब्‍लड टेस्‍ट के माध्‍यम से भी कर सकते हैं. अगर अन्‍य लक्षण की बात की जाए तो खून की कमी होने से शरीर पर पीलापन, आंखों के नीचे काला घेरा, होठ काले होना आदि है. ऐसे में अगर आप अपनी डाइट (Diet) में कुछ खास चीजों को शामिल करें तो इस समस्‍या को कुछ ही दिनों में ठीक किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि खून बढ़ाने वाली ऐसी क्‍या चीजें हैं जिन्‍हें अपने डेली डाइट में शामिल कर हम हेल्‍दी और खून की कमी को दूर कर सकते हैं.

1.टमाटर का सेवन

आप अगर टमाटर का सलाद या सब्‍जी के रूप में रोज खाएं तो इससे आपके शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है. ऐसे में आप कुछ दिनों तक सुबह 4 से 5 टमाटर का ताजा जूस निकाल कर पिएं तो यह तेजी से असर करेगा. आप इसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं.

2.चुकंदर का सेवन

खून की कमी को तेजी से पूरा करने के लिए रोज चुकंदर का जूस पिएं. आप चाहें तो इसे सलाद में भी खा सकते हैं. ऐसा करने से जल्‍द ही शरीर में खून की कमी दूर होगी. अगर आप इसे मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड मिलाकर पिएं, ये और भी फायदेमंद होगा.

3.पालक का सेवन

पालक को हेमोग्‍लोबीन बढाने का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. इसमें विटामिन बी6, ए, सी आयरन, कैल्शियम और फाइबर आदि भरपूर मात्रा में होता है जिसके नियमित सेवन से शरीर में तेजी से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है.

4.सेब का सेवन

सेब भी एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करने में फायदेमंद होता है. अगर रोज एक सेव खाया जाए तो यह शरीर की कई समस्‍याओं को दूर रखने के साथ साथ खून की कमी को भी दूर करता है.

5.अमरूद का सेवन

अगर आप सेव नहीं खा सकते तो अमरूद भी इस समस्‍या को दूर करने में फायदेमंद है. अगर आप रोज पका हुआ अमरूद खाएं तो जल्‍द ही खून की कमी दूर होगी.

6. अनार का सेवन

अनार में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो खून को बनाने के लिए एक जरूरी तत्‍व है. इसे खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती.