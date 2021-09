अगर कई बीमारियों से रहना है दूर, तो डाइट में शामिल करें सिर्फ 5 फल और सब्जियां

Five Fruits And Vegetable In Your Diet: हम अक्सर इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि हमें रोजाना अपनी डाइट में कितने तरह के फल या सब्जी (fruits and vegetables) को शामिल करना चाहिए. साथ ही, कौन-कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट में हो. अब इस बात का वैज्ञानिक जवाब मिल गया है. अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) के विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि सिर्फ पांच फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है. इतना ही नहीं, इससे असमय मौत का जोखिम भी कम हो सकता है. यह अध्ययन सर्कुलेश (Circulation) जर्नल में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन में पिछले 30 साल के दौरान 20 लाख लोगों की डाइट और हेल्थ के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. दुनिया भर के कई अध्ययनों से इस अध्ययन के लिए डाटा लिया गया था .

कैंसर और सांस संबंधित बीमारियों से मौत की आशंका कम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रोजाना दो तरह के फ्रूट और वेजिटेबल का सेवन करने वाले और रोजाना पांच तरह के फ्रूट और वेजिटेबल का सेवन करने वालों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया. अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने रोजाना अपनी डाइट में पांच तरह के फल और सब्जियों को शामिल किया, उनमें किसी भी कारण से असमय मौत की आशंका 13 प्रतिशत तक कम हो गई. इसी तरह हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का जोखिम भी 12 प्रतिशत तक कम हो गया. इतना ही नहीं, कैंसर से होने वाली मौत की आशंका 10 प्रतिशत तक कम हो गई और सांस से संबंधित बीमारियों का जोखिम भी 35 प्रतिशत तक कम हो गया.

इसका मतलब यह हुआ कि रोजाना 5 फल और सब्जियों का सेवन हमें कई बीमारियों से बचा सकता है. इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ डेनियल वांग ( Dr. Daniel Wang) ने कहा, फल और सब्जियों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका संबंध अच्छी सेहत से मजबूती से जुड़ा हुआ है. पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और पोलीफिनॉल्स होने के कारण इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो हार्ट और खून की नलिकाओं के लिए बेहद फायदेमंद है.

डाइट में विटामिन सी और बिटा कैरोटिन की मात्रा ज्यादा हो आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि दो तरह के फल और तीन तरह की सब्जियों को रोजाना डाइट में शामिल करना सही डाइट का परफेक्ट अनुपात है. डां वांग ने बताया कि अच्छी सेहत के लिए हरी पत्तीदार सब्जियां और ऐसे फल तथा सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिनमें विटामिन सी और बिटा कैरोटिन की मात्रा अधिक हो. इसके लिए पालक, गोभी, संतरा, बैरीज और गाजर अच्छा रहेगा. यह एंटी-ऑक्सीडेंट का प्राइमरी स्रोत है और कैंसर से शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कितनी मात्रा में इन पांच फल और सब्जियों का सेवन करेंयहां फल और सब्जियों की सूची और मात्रा दी गई है. इनमें से किन्हीं पांच को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

सेब फ्रेश एकखूबानी फ्रेश एक या डिब्बे में आधा कपएवोकाडो आधा फल या आधा कपकेला एकब्लूबेरी फ्रेश आधा कपचकोतरा आधाअंगूर एक से दो कपसंतरा एकआडूं फ्रेश एकस्ट्रॉबेरी आधा कपफूलगोभी आधा कपस्प्राउट्स आधा कपबंद्दा गोभी आधा कपगाजर 80 से 85 ग्रामबैंगन सौ ग्रामसरसों का साग आधा कपसलाद पत्ता एक कपमिक्सड वेजिटेबल आधा कपप्याज एक टुकड़ापालक पका हुआ आधा कपबींस आधा कपटमाटर दो टुकड़ावेजिटेबल सूप एक कपशकरकंद सौ ग्राम