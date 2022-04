ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से घट सकती है आपकी सुनने की क्षमता!

Excessive use of earphones can reduce hearing : अगर आप ईयरफोन लगाकर घंटों म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि लंबे समय तक ईयरफोन कानों में लगाकर तेज म्यूजिक आपकी सुनने की क्षमता को घटा सकता है.