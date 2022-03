हाई ब्लड प्रेशर वालों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये 4 एक्सरसाइज

Exercise Benefits in Hypertension: हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन (Hypertension) भी कहते हैं. उच्च रक्तचाप (high blood pressure) से आज अधिकतर लोग ग्रस्त रहते हैं. यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसे कंट्रोल में ना रखा जाए, तो हार्ट डिजीज (Heart Disease), स्ट्रोक (Stroke), ब्रेन हैमरेज आदि होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. अक्सर, लोग हाई ब्लड प्रेशर में भी कुछ एक्सरसाइज, वर्कआउट करते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि उच्च रक्तचाप की स्थिति में कौन-कौन सी एक्सरसाइज करने से बचना (Exercises to avoid in high blood pressure) चाहिए.

हाई ब्लड प्रेशर में एक्सरसाइज करने के फायदे

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना सेहत (Exercise Benefits) के लिए काफी हेल्दी होता है. यहां तक कि यह हाइपरटेंशन से ग्रस्त लोगों के लिए भी हेल्दी माना गया है. हाई ब्लड प्रेशर में आप कुछ हेल्क एक्सरसाइज (Exercise Benefits in hypertension), जैसे ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग कर सकते हैं. योग के जरिए स्ट्रेस लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम किया जा सकता है. लेकिन कुछ हेवी एक्सरसाइज, एक्टिविटीज से ब्लड प्रेशर तेजी से होई होता है, जिनसे बचना चाहिए. इससे आपको चक्कर आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. यदि आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई रहता है, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें.

उच्च रक्तचाप में कौन सी एक्सरसाइज ना करें



यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप वेट लिफ्टिंग करने से परहेज करें. वेट लिफ्टिंग से हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, लेकिन उच्च रक्तचाप होने पर थोड़ी देर वेट लिफ्ट करने से ब्लड प्रेशर लेवल को मैनेज किया जा सकता है. साथ ही अधिक गंभीर हृदय रोगों से बचा जा सकता है. लगातार वर्कआउट करने से ब्लड प्रेशर लेवल बहुत तेजी से हाई हो सकता है, जो आपके लिए अनहेल्दी साबित हो सकता है.

उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी वॉकिंग, जॉगिंग, मॉडरेट रनिंग, साइकलिंग कर सकते हैं, पर बहुत तेजी से दौड़ना (Sprinting) अच्छा विकल्प नहीं है. स्प्रिंटिंग एक उच्च प्रभाव वाली एक्टिविटी है, जिसमें सीमित समय में शरीर की उच्चतम गति से कम दूरी पर दौड़ना होता है. यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में बहुत तेजी से रक्तचाप को बढ़ा सकता है.

