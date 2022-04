हर रोज एक्सरसाइज करने से नहीं बढ़ेगा कैंसर का ट्यूमर, स्टडी में दावा

Daily Exercise will not increase cancer tumor : एक्सरसाइज को लेकर की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि अपने डेली रूटीन में व्यायाम (Exercise) को शामिल करने से कैंसर के ट्यूमर का विकास धीमा हो जाता है. इस स्टडी में दावा किया गया है कि एक्सरसाइज करना कैंसर की जटिलता को कम करने में मदद करता है. इसे वेस्टिंग सिंड्रोम या कैशेक्सिया (wasting syndrome, or cachexia) कहा जाता है. न्यूज मेडिकल लाइफसाइंस में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टडी का निष्कर्ष 'एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी (Experimental Biology)' जर्नल में प्रकाशित किया गया है.