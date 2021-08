Foods Must Eat To Get Strong And Healthy Teeth : पेंडेमिक के इस दौर में जहां तक हो सके हर कोई इस प्रयास में है कि दांतों की समस्‍याएं कम से कम हो और बार बार डेस्टिस्‍ट क्‍लीनिक के चक्‍कर काटने की जरूरत ना पड़े. ऐसे में दांत (Teeth) और मसूड़ों (Gum) को हेल्‍दी (Healthy) रखना बहुत ही जरूरी है. विशेषज्ञ यह मान रहे है कि कोरोना से संक्रमित होकर जो लोग ठीक हुए लोगों को तो अपने दांतों और मसूड़ों का खास ख्‍याल रखना बहुत ही जरूरी है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि हम आपने खानपान पर विशेष ध्‍यान रखें और डाइट (Diet) में जहां तक हो सके कार्बोहाइड्रेट और शूगर का इंटेक कम करें. इसके अलावा, अधिक से अधिक फाइबर, कैल्शियम, फास्‍फोरस, मैग्निशियम जैसे पोषक तत्‍वों से भरपूर डाइट का सेवन करें .तो आइए यहां हम बताते हैं कि किन खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल कर हम अपने दांतों को हेल्‍दी और प्रॉब्‍लम फ्री रख सकते हैं.

1.कोकोआ या डार्क चॉकलेट

एक शोध में पाया गया है कि कोकोआ और डार्क चॉकलेट में पॉलीफनोल्‍स तत्‍व होते हैं जो कैविटी पैदा करने वाले बैक्‍टीरिया को खत्‍म करने का काम करते हैं. यही नहीं, ये दांतों और प्‍लाक के बीच अवरोध भी पैदा करते हैं. इन खूबियों के कारण दांत मजबूत रहते हैं और मसूड़ों में सूजन आदि की समस्‍या नहीं आती.

2.चीज़ और पनीर

चीज़, पनीर जैसे मिल्‍क प्रोडक्‍ट्स में विटामिन K भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये दांतों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं.

3.फैटी फिश

फैटी फिश में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है जो दांंतों के पोषण के लिए बहुत जरूरी है. इनमें मौजूद ओमेगा 3 मसूड़ों में होने वाले किसी तरह के सूजन को ठीक करने से रोकता है.

4.हरी पत्‍तेदार सब्जियां

हरी पत्‍तेदार सब्जियों में प्रीबायोटिक्‍स तत्‍व होते हैं जो मुंह में मौजूद गुड बैक्‍टीरिया को हेल्‍दी रखने का काम करते हैं. गहरे हरे पत्‍तेदार साग जैसे केल, पालक, शलजम साग आदि में ऐसे खनिज लवण होते हैं जो दांंतों को हेल्‍दी रखने का काम करते हैं.

5.संतरा

संतरे में विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी जैसे तत्‍व होते हैं जो दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं. संतरे का जूस पीने से मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्‍म होते है और इसमें मौजूद नेचुरल एसिडिक दांतों को साफ रखता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)