शारीरिक कमजोरी को दूर कर तुरंत एनर्जी से भर देंगे ये 5 फूड्स, डाइट में करें शामिल

Foods which give you instant energy: कई बार सारा दिन शारीरिक मेहनत करके शरीर की सारी ऊर्जा (Energy) समाप्त हो जाती है. आप बेहद आलस, सुस्ती और कमजोरी (Weakness) महसूस करने लगते हैं. कुछ लोगों में तो बिना काम या मेहनत किए ही कमजोरी और लो एनर्जी फील होती रहती है. इस कमजोरी को आप हेल्दी डाइट के जरिए आसानी से दूर कर सकते हैं. कई बार शरीर को अधिक मेहनत करने या किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरह के हेल्दी फूड्स के सेवन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में यदि आपकी डाइट में वे चीजें शामिल नहीं होंगी, तो आप कमजोरी या लो एनर्जी लेवल (Energy Level) महसूस कर सकते हैं. शारीरिक कमजोरी और थकान (Tiredness) को दूर करने के लिए आप डाइट में शामिल करें नीचे बताए गए कुछ हेल्दी फूड्स (Foods to cure weakness)…

शारीरिक कमजोरी दूर कर तुरंत ऊर्जा देने वाले फूड्स

प्रॉसेस्ड फूड से करें तौबा

ओन्लीमाईहेल्थ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, आजकल अधिकतर लोगों को चीज, बर्गर, पिज्जा आदि जंक फूड्स खाने की आदत हो गई है. ये फूड्स आपको टेस्टी जरूर लगेंगे, लेकिन ये शरीर की कमजोरी को दूर नहीं करते हैं. ना ही आपको कमजोरी दूर करने के लिए एनर्जी से भरते हैं. चीज, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कैंडीज आदि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं, जो शरीर के जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं. प्रॉसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स आदि में प्रिजरवेटिव्स, सोडियम, ट्रांस फैट आदि अधिक होते हैं, जो आपको सुस्त बनाते हैं. ऐसे में आप अधिक से अधिक अनप्रॉसेस्ड फूड्स का सेवन करें, ताकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो और कमजोर मांसपेशियों को दुरुस्त करें.

इसे भी पढ़ें: Vitamin D Rich Food: शरीर को स्वस्थ रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन चीजों का करें सेवन

मौसमी फलों और सब्जियों को दें प्लेट में जगह

शारीरिक कमजोरी, सुस्ती, आलस, कम एनर्जी लेवल आदि को दूर करने के लिए जितना हो सके अपनी डाइट में मौसमी फलों और सब्जियों को शामिल करें. इनमें कई तरह के विटामिंस, मिनरल्स होते हैं, जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं. विटामिन बी12 युक्त फल-सब्जियों के सेवन से मांसपेशियों की कमजोरी, थकान को दूर किया जा सकता है. इन फलों, सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो इंफ्लेमेशन को दूर करते हैं. इंफ्लेमेशन के कारण शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है.

इसे भी पढ़ें: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खुद से लें संकल्प, हर रोज एक घंटे जरूर करें ये योगाभ्यास

कैफीन युक्त ड्रिंक्स की जगह पिएं हर्बल टी

कुछ लोगों को लगता है कि अधिक कैफीन युक्त ड्रिंक्स जैसे चाय, कॉफी आदि के सेवन से शरीर की कमजोरी, थकान, लो एनर्जी लेवल आदि को दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त नहीं होते हैं. इनके अधिक सेवन से डिहाइड्रेशन होने की संभावना भी बढ़ जाती है. आप चीनी रहित चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी या अन्य कोई हर्बल टी का सेवन करें.

नट्स और बीजों को करें डाइट में शामिल

शरीर को तुरंत एनर्जी देने के लिए डाइट में तरह-तरह के बीज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स आदि शामिल करें. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो तुरंत शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है. नट्स में कैलोरी भी कम होती है और आसानी से पचने वाले भी होते हैं. मांसपेशियों में कमजोरी, थकान आदि महसूस करने पर आप एक मुट्ठी नट्स, बीजों का सेवन करें. इनके साथ-साथ आप खूप पानी और लिक्विड पदार्थ का सेवन करें, ताकि गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन के कारण कमजोरी, थकान महसूस ना हो. मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए साबुत अनाज, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लीन प्रोटीन आदि शामिल करें.