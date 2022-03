Brain Foods for Kids: अपने बच्चों की डाइट में शामिल करें ये ब्रेन फूड्स, उनका दिमाग दौड़ेगा तेज

Foods for Healthy Brain for Kids: बच्चे होशियार, तेज, बुद्धिमान बनें यही हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है. इसके लिए जरूरी है बच्चों का मानसिक विकास सही तरीके से हो. बच्चों का विकास 10 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक होता रहता है और दिमाग के संपूर्ण विकास की उम्र सीमा अधिक नहीं होती है. ऐसे में उनके मस्तिष्क का विकास प्रॉपर हो, इसके लिए जरूरी है बैलेंस डाइट. उनके खानपान में ऐसी चीजों को शामिल करना, जो दिमाग की याद्दाश्त क्षमता को बढ़ाते हों. हम आपको कुछ ऐसे ही हेल्दी और पौष्टिक तत्वों से भरपूर चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें बच्चों को प्रतिदिन खाने (Brain Foods for Kids) के लिए जरूर देना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: बच्चों को जरूर खिलाएं ये एक ड्राई फ्रूट, याद्दाश्त मजबूत होने के साथ दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक

बच्चों के ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने वाले फूड्स



टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों को प्रतिदिन पीनट बटर खाने के लिए देना चाहिए. इसमें विटामिन ई होता है, जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है. यह नवर्स सिस्टम और दिमाग को उनके कार्यों को सही तरीके से करने में मदद करता है. आप बच्चे को पीनट बटर रोटी, सैंडविच, परांठा आदि पर लगाकर खाने के लिए दे सकती हैं.

अंडा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है. कहते हैं ना संडे हो या मंडे रोज खाएं आंडे. जी हां, बच्चे हों या बड़े हर किसी को प्रतिदिन एक अंडा जरूर नाश्ते में शामिल करना चाहिए. अंडे के पीले वाले भाग में कोलाइन (choline) होता है, जो मेमोरी पावर को बढ़ाता है. कई बार बच्चे चुपके से पीले वाले भाग को फेंक देते हैं, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें.

इसे भी पढ़ें: Parenting Tips: एग्जाम के समय एनर्जी बढ़ाने और स्ट्रेस कम करने में बच्चों की मदद करेंगे ये 5 ड्रिंक्स