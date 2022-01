डायबिटीज टाइप -1 के रोगियों के लिए अच्छी खबर, इलाज में कारगर होगी नैनोथेरेपी - स्टडी

Nanotherapy will be effective in Diabetes : नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी (Northwestern University) के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी में इम्यूनोमॉड्यूलेशन (immunomodulation) को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए एक तकनीक की खोज की है. इसमें प्रतिरोधी प्रतिरक्षा (Resistant Immunity) को कम करने के लिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले रैपामाइसिन (Rapamycin) को री-इंजीनियर करने के लिए नैनोकरिअर्स (Nanocarriers) का प्रयोग किया गया है. आपको बता दें कि टाइप 1 डायबिटीज (Type 1 Diabetes) में शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है. ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है.