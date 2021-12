ओमिक्रॉन को लेकर मन में हैं कई सवाल तो जानिए भारतीय –अमेरिकी डॉक्टर से सभी जवाब

All you need to know about omicron: दुनिया भर में ऑमिक्रॉन को लेकर लोगों के मन में भारी खौफ है. दक्षिण अफ्रीका से पनपा यह वेरिएंट विशेषज्ञों के लिए भी चिंता का विषय है. शुरुआती विश्लेषणों के आधार पर माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है. ओमिक्रॉन वेरिएंड डेल्टा और डेल्टा प्लस (Delta Plus) से ज्यादा म्यूटेट करता है यानी अपना रूप तेजी से बदल लेता है. इस पूरे मामले पर अमेरिका में कोविड-19 पर काम कर रहे भारतीय मूल के अमेरिकी डॉ शशांक हेडा से News 18 हिंदी ने खास बातचीत की.