कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हुए बच्चों में सिरदर्द व मानसिक समस्याएं - स्टडी

Headache and mental problems in children due to covid : अमेरिका की यूपीएमसी (UPMC) यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर (University of Pittsburgh Medical Center) और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन (University of Pittsburgh School of Medicine) के साइंटिस्टों के नेतृत्व में की गई इस स्टडी में 18 से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया था, जिन्हें जनवरी 2020 और अप्रैल 2021 के बीच कोविड पॉजिटिव होने और उससे संबंधित स्थिति के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दुनिया भर में 30 पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर सेंटर्स (pediatric critical care centres) की मदद से, ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में, रिसर्चर्स ने 1,493 बच्चों के लक्षणों को देखा. उनकी औसत आयु 8 साल थीं, जिनमें 47% फीमेल थीं.