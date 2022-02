इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ वेट लॉस के लिए यूं पिएं काले चने वाला पानी, कई बीमारियों से रहेंगे दूर

Benefits of Drinking Gram Water: काला चना (Black Gram) तो आप खाते ही होंगे, कभी अंकुरित करके तो कभी सब्जी या छोले की तरह बनाकर. काला चना का सेवन आप चाहे जिस तरह से भी करें, उसे सबसे पहले पानी में भिगोना पड़ता है, ताकि वह जल्दी पक जाए. अक्सर चने (Gram chana) को जिस पानी में भिगोया जाता है, लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह पानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद (Black Gram Water) होता है. आइए जानते हैं भिगोए हुए चने वाला पानी पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे पीने का सही तरीका क्या है…..

चना में मौजूद पोषक तत्व

काले चने में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन काफी होता है. इसके साथ ही कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, बी-6, सी, फॉस्फोरस, थियामिन, फोलेट आदि भी प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये सभी पोषक तत्व शरीर को अलग-अलग तरीकों से लाभ पहुंचाते हैं.

काले चने का पानी पीने के फायदे

तेजबज की खबर के अनुसार, पानी में भिगोए हुए काला चना खाने के कई सेहत लाभ हैं, लेकिन उसका पानी भी सेहत के लिए अमृत के समान होता है. भिगोए हुए काला चना में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की मात्रा होती है, जो शरीर से कई समस्याओं को दूर कर सकता है. यदि आप लंबी उम्र तक स्वस्थ रहना चाहते हैं या फिर आपको भिगोए हुए चना खाना पसंद नहीं तो उसका पानी जरूर पिएं. रात में चना को अच्छी तरह से पानी में साफकर इसे बर्तन में पीने वाले पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें. इस पानी को सुबह उठकर खाली पेट पी लें. आप चाहें तो इसे उबालकर पानी को छान लें. इसमें भुना हुआ जारी पाउडर, काला नमक, नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं.

रोग प्रतिरोधक क्षमता हो मजबूत

कोरोना काल में सबसे जरूरी है शरीर की इम्युनिटी को मजबूत बनाए रखना. इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट कच्चे चने के पानी का सेवन कर सकते हैं. यह पानी शरीर को कई तरह के रोगों से बचाता है, इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो आप बार-बार बीमार होने से भी बचे रहेंगे.

वजन कम करने के लिए पिएं चने का पानी

वजन कम करने के लिए कई उपायों को आजमकार देख चुके हैं फिर भी लाभ नहीं हुआ, तो अब चने का पानी पीकर देखें. इस पानी को पीने से आपको अधिक थकान, कमजोरी महसूस नहीं होगी, साथ ही पेट देर तक भरा हुआ रहेगा. इससे आप अधिक और जल्दी-जल्दी खाने से बचे रहेंगे.

शुगर लेवल करे कंट्रोल

यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है. आप चने के पानी को पीकर ब्लड शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं. कब, कैसे और कितनी मात्रा में आप चना का पानी पी सकते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं.

पेट होता है साफ

यदि आपका पेट कई दिनों तक साफ नहीं होता, कब्ज की समस्या रहती है तो चना वाला पानी पिएं. सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से पेट की सफाई हो जाती है. साथ ही गैस, अपच, जलन जैसी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं.

स्किन को रखे जवां

चने का पानी पीने से त्वचा को भी कई तरह से लाभ हो सकता है. भीगे हुए चने का पानी त्वचा को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है. यह त्वचा संबंधी कई समस्याओं से बचाता है, प्राकृतिक निखार, सुंदरता को बढ़ाता.

चने वाला पानी पीने का सही तरीका

आप रात भर चने को पानी में भिगोकर (How to use soaked gram water) रख दें. सुबह उठते ही खाली पेट इस पानी को पिएं. यदि स्वाद फीका लगता है, तो आप इसमें नमक, नींबू का रस, काली मिर्च, भुना जीरा आदि भी मिला सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा शहद भी डालकर पी सकते हैं.