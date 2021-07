These Habits Are The Enemy Of Your Health : अच्‍छी बुरी आदतें (Habits) सभी में होती है. लेकिन अगर ये आदतें आपकी सेहत (Health) के लिए नुकसानदायक हों तो इन्‍हें जल्‍द से जल्‍द बदल देना ठीक रहता है. इन आदतों को अगर हम ना बदलें तो कम उम्र में ही बीमारियां घेर ले सकती हैं और हम दवाओं के सहारे ही जीने लगते हैं. उदाहरण के तौर पर व्‍यायाम ना करना, खान पान में लापरवाही आदि. ऐसे में हम यहां बता रहे हैं कि आप किन आदतों को बदलकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं और वो भी हेल्‍दी और फिट.

खाना कम खाना

कुछ लोग वजन कम करने के लिए खाना कम खाने लगते है. लेकिन यह वजन कम करने का सॉल्यूशन नहीं होता. बल्कि भूखे रहने से आपका वजन और अधिक बढ सकता है. इसकी वजह से आप अंदर से कमजोर भी हो सकता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर ईटिंग कर लें.

2.जरूरत से ज्‍यादा सोना

एक स्वस्थ शरीर के लिए आठ घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है.लेकिन इसके बाद भी अगर आप रोजाना देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं या दिन में देर तक नींद लेते हैं तो ये आपके आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है. इससे ओबेसिटी के अलावा भी कई तरह की बीमारियां घेर सकती हैं.

खाली पेट चाय पीना

अगर आपको बेड टी की आदत है और सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय पीते है तो यह आदत आपकी सेहत का दुश्‍मन है. इस वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है. खाली पेट चीनी खाने से मोटापा भी बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि आप सुबह दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें.

इसे भी पढ़ें : Morning Drink For Glowing Skin: स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं ये 4 मॉर्निंग ड्रिंक्‍स, हमेशा दिखेंगे यंग और ग्‍लोइंग

व्‍यायाम ना करना

अगर आप व्‍यायाम नहीं करते हैं तो यह आपके मांसपेशियों को कमजोर बना देंगे और आप को सर्वाइकल, आर्थराइटिस, कमरदर्द, साइटिका आदि तमाम परेशानियां हो सकती है. इसलिए रोजाना सुबह उठकर कुछ देर व्‍यायाम जरूर करें.

डिनर लेट करना

अगर आप डिनर देर से करते हैं और रात का खाना खाने के बाद बिस्‍तर पर चले जाते हैं तो आपकी ये आदत आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है. इसलिए हमेशा जल्‍दी खाएं और खाकर वॉक करें. (Disclaimer: इस लेख में गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल क रने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)