When Not to Use Microwave: माइक्रोवेव में इन चीजों को गर्म करने से बचें, हो सकता है सेहत को नुकसान

When Not to Use Microwave: बिजी लाइफ स्टाइल के चलते ज्यादातर लोग माइक्रोवेव ओवन (Microwave oven) का उपयोग खाना गर्म करने के लिए करते है. लेकिन कुछ चीजों को ओवन में गर्म करना आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक (Harmful) साबित हो सकता है. बता दें कि चावल, चिकन, अंडा, मशरूम और तेल जैसी चीजों को माइक्रोवेव में गर्म करने से बचना चाहिए. इन चीजों को माइक्रोवेव में गर्म करने से कब्ज, दस्त, एसिडिटी और डाइजेशन में गड़बड़ी जैसी समस्याएं (Problems) उत्पन्न हो सकती हैं.