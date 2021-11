Everything You Need To Know About Tetanus : बच्चों को चोट लगना भी एक आम बात है लेकिन खेल कूद में अगर उन्‍हें कील या शीशे आदि से कट जाए और खून निकले तो इसे हल्‍के में नहीं लेना चाहिए, उन्‍हें 24 घंटे के भीतर टिटनेस शॉट(Shot) लेना बहुत ही जरूरी है. बच्‍चे ही नहीं, वयस्‍कों को भी टिटनेस शॉट लेना जरूरी होता है. छोटी बड़ी दुघर्टनाओं में टिटनेस (Tetanus) का टीका (Vaccine) क्‍यों जरूरी है यहां हम आपको बताने जा रहे हैं. जानिए यहां विस्‍तार से इसके बारे में.