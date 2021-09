माइग्रेन के असहनीय दर्द से चाहते हैं तुरंत आराम, अपनाएं ये घरेलू उपाय

Natural Remedies To Get Rid Of Migraine Pain : माइग्रेन सामान्‍य सिरदर्द नहीं होता, अगर आपने से अनुभव किया है तो आपको पता होगा कि इसमें तेज सिरदर्द के साथ मितली, तेज रोशनी या आवाज के प्रति संवेदनशीलता, धुंधलापन जैसी समस्‍याएं एक साथ होती है. जब माइग्रेन (Migraine) अटैक होता है तो इसे ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, ऐसे में नेचुरल थेरिपीज़ माइग्रेन के लक्षण को कम करने में काफी सहायक होता है. लेकिन इस बात को भी जानना जरूरी है कि अगर ये असहनीय हो रहा हो और कई घंटों तक आराम नहीं मिल रहा हो तो डॉक्‍टर की सलाह बहुत ही जरूरी होती है. तो आइए जानते हैं माइग्रेन से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय (Home Remedies).

1.कॉफी पिएं

शरीर में हल्‍की मात्रा में कैफीन माइग्रेन के दर्द में आराम पहुचा सकता है. ऐसे में आप ब्‍लैक कॉफी पिएं. लेकिन कई बार जरूरत से अधिक कै‍फीन का सेवन भी माइग्रेन का कारण बन सकता है.

2.लेविंडर ऑयल

शोध में पाया गया है कि अगर माइग्रेन अटैक के दौरान आप लेविंडर ऑयल इनहेल करते हैं तो यह 15 मिनट में कुछ हद तक असर दिखाता है. ऐसे में आप इसे डायरेक्‍ट या रुमाल में लगाकर इनहेल कर सकते हैं.

3.पिपरमिंट ऑयल

अगर माइग्रेन की शिकायत शुरू हो रही हो और उसी समय अगर आप पिपरमिंट ऑयल इनहेल करें तो यह इसे बढ़ने से रोक सकता है.

4.दालचीनी

दालचीनी भी माइग्रेन के असहनीय दर्द से राहत दिला सकती है. आप इसे काढे के रुप में या इसके पेस्ट को सिर में लगाकर आराम पा सकते हैं.

5.अदरक

अगर माइग्रेन का दर्द शुरू हो तो आप अदरक का एक टुकड़ा मुंह में लेकर चबाएं. आपको आराम मिलेगा. आप चाय के रूप में भी इसे पी सकते हैं.

6.मैग्‍नेशियम ऑक्‍साइड से भरपूर भोजन

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, अगर आप मैग्‍नेशियम ऑक्‍साइड से भरपूर खाद्य पदार्थ यानी बादाम, तिल, सनफ्लॉवर सीड, काजू, अंडा, ओटमिल, पीनट बटर, दूध आदि नियमित रूप से खाएं तो आप इससे बच सकते हैं.